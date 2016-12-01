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Акыны из Кыргызстана получили специальные призы айтыса

1/12/16 11:08, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Акыны из Кыргызстана получили специальные призы айтыса, прошедшего в Кызыл-Орде (Казахстан). Об этом сообщили казахстанские СМИ.

 

По их данным, по 400 тысяч тенге, а также картины из рисовых зерен вручили Элмирбеку Иманалиеву и Асылбеку Марату из Кыргызстана. Первое место взял Мухтар Ниязов из Казахстана.

 

Айтыс акынов из нескольких стран предложил провести в Кызыл-Орде победитель Игр кочевников Мухтар Ниязов.

URL: http://www.24.kg/kultura/40817/

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