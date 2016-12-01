Акыны из Кыргызстана получили специальные призы айтыса, прошедшего в Кызыл-Орде (Казахстан). Об этом сообщили казахстанские СМИ.

По их данным, по 400 тысяч тенге, а также картины из рисовых зерен вручили Элмирбеку Иманалиеву и Асылбеку Марату из Кыргызстана. Первое место взял Мухтар Ниязов из Казахстана.

Айтыс акынов из нескольких стран предложил провести в Кызыл-Орде победитель Игр кочевников Мухтар Ниязов.