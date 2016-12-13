Россияне научат продвигать фильмы на кинофестивали

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В рамках VI международного кинофестиваля стран СНГ, Грузии и Балтии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» 14 декабря пройдет мастер-класс от представителей российского агентства по продвижению фильмов на кинофестивали Festagent.
Лекцию в КТУ «Манас» прочитает директор и основатель компании Иван Золотухин. Начало в 13.30. В лекции могут принять участие все желающие.
VI международный кинофестиваль «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» открылся в Бишкеке накануне.
ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.
URL: http://www.24.kg/kultura/41521/