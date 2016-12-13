Россияне научат продвигать фильмы на кинофестивали

В рамках VI международного кинофестиваля стран СНГ, Грузии и Балтии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» 14 декабря пройдет мастер-класс от представителей российского агентства по продвижению фильмов на кинофестивали Festagent.

Лекцию в КТУ «Манас» прочитает директор и основатель компании Иван Золотухин. Начало в 13.30. В лекции могут принять участие все желающие.

VI международный кинофестиваль «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» открылся в Бишкеке накануне.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.