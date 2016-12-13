В Национальный конкурс кинофестиваля «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» вошло 12 лент

В Национальный конкурс кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» в 2016 году вошло 12 картин из 80 заявок.

Автоматически приняты три фильма – «Инсомния» (режиссер Тимур Искаков), «Битик» (режиссер Таалайбек кызы Алтынай), «Соседи» (режиссер Батыркан Ильясов), завоевавшие главные призы на детско-юношеском кинофестивале «Карек».

Кроме них в национальный конкурс вошли «Красный петух» Флоры Газиевой, «Лунатик» Кубандык кызы Зирегуль, «Мельница» Кенжебека Шайлообаева, «Добыча» Таалайбек уулу Болсунбека, «Соблазн богатства» Кубандык кызы Сырги, «Три дня» Нурилы Умаровой, «Цена одной ошибки» Жекшенбай уулу Токтомуша, «Шляпа» Дастана Мадалбекова, «Это жизнь!» Женк Демиркыран.

15 декабря объявят победителей кинофестиваля и определят лучшие фильм, режиссуру и двоих победителей в номинациях «Специальный приз жюри» и «Приз зрительских симпатий», а также того, кто получит диплом за «Лучшее звуковое оформление».

ИА «24.kg» является информационным партнером кинофорума.