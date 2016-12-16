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Сирийские девушки снялись в календаре для российских военных
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Сирийские девушки снялись в календаре для российских военных

16/12/16 09:30, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Девушки из 12 городов Сирии приняли участие в фотосессии для календаря, посвященного находящимся в стране российским военным. Снимки появились на сайте проекта fromsyriawithlove.

 

 

Создавал календарь молодежный проект «Школа современного искусства». Его представители отметили, что таким образом девушки поздравили российских солдат с наступающим Новым годом.

 

 

В съемке участвовали жительницы различных городов Сирии, в том числе Алеппо, Хомса, Латакии, Тартуса.

 

 

Помимо снимков девушек в кокошниках на страницах календаря также присутствуют цитаты, которые должны продемонстрировать доверительные отношения между ними и военными.

 

 

Каждый месяц ознаменован событием в Сирии, в котором участвовали российские военные.

 

 

Календари доставят гуманитарным рейсом МЧС России на российские военные базы Сирии 17 декабря.

 

 

Ранее стало известно, что участники Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» отправят сирийским детям новогодние подарки, собранные в ходе акции «Дети России - детям Сирии». Подарки передадут на авиабазу «Хмеймим», сообщила Lenta.ru.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/41706/

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