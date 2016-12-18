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Афиша недели (19-23 декабря)

18/12/16 19:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Мы знаем, куда можно сходить отдохнуть в будний день жителям и гостям столицы.

 

До Нового года две недели, а это значит, будет много праздничных мероприятий: детские спектакли, представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, новогодние конкурсы, ярмарки.

 

Для тех, у кого еще нет новогоднего настроения, тоже найдутся развлечения.

 

И не пропустите торжественное зажжение огней на главной елке страны на площади Ала-Тоо. 

 

URL: http://www.24.kg/kultura/41783/

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