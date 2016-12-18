Афиша недели (19-23 декабря)

Мы знаем, куда можно сходить отдохнуть в будний день жителям и гостям столицы.

До Нового года две недели, а это значит, будет много праздничных мероприятий: детские спектакли, представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, новогодние конкурсы, ярмарки.

Для тех, у кого еще нет новогоднего настроения, тоже найдутся развлечения.

И не пропустите торжественное зажжение огней на главной елке страны на площади Ала-Тоо.