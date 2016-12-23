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Афиша 24-25 декабря: чем заняться на выходных

23/12/16 19:00, Бишкек – ИА «24.kg»

До Нового года 8 дней, праздничные приготовления в самом разгаре. Но отвлекитесь ненадолго от праздничной суеты и сводите детей в театр или цирк.

 

Балет «Щелкунчик», спектакли «Красавица и чудовище», «Снежная королева», «Новогодние приключения в лесу» - есть из чего выбрать.

 

Взрослым тоже есть куда сходить - шоу с зажигательным танцем бачата, новогодний хендмейд, концерт рок-группы из Москвы, а для любителей активного отдыха – походы от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.

 

 

URL: http://www.24.kg/kultura/42219/

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