Афиша 24-25 декабря: чем заняться на выходных

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До Нового года 8 дней, праздничные приготовления в самом разгаре. Но отвлекитесь ненадолго от праздничной суеты и сводите детей в театр или цирк.
Балет «Щелкунчик», спектакли «Красавица и чудовище», «Снежная королева», «Новогодние приключения в лесу» - есть из чего выбрать.
Взрослым тоже есть куда сходить - шоу с зажигательным танцем бачата, новогодний хендмейд, концерт рок-группы из Москвы, а для любителей активного отдыха – походы от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.
URL: http://www.24.kg/kultura/42219/