Афиша: куда сходить в будни

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Оливье и мандаринки доедены, пора доставить удовольствие и душе. ИА «24.kg» представляет анонс афиши недели.
Дети могут создать курак или сделать экологическое мыло своими руками, создать комикс, попробовать силы в программировании.
Тем, у кого еще новогоднее настроение, советуем посетить выставку «Падал прошлогодний снег», остальным тоже есть куда сходить. Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.
URL: http://www.24.kg/kultura/42791/