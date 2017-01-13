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Кинорежиссер из Кыргызстана вошла в жюри международного кинофестиваля

13/01/17 12:57, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Кыргызстанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Дальмира Тилепбергенова вошла в сосотав жюри НЕТПАК (Сети по продвижению азиатского кино) международного кинофестиваля, который пройдет 2-9 февраля в городах Бангалор и Майсур (Индия). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

 

Ежегодно кинофестиваль проходит при поддержке правительства штата Карнатака. В 2017-м году в рамках фестиваля будут показаны более 180 фильмов из 50 стран мира.

 

Лента «Асман алдында» Дальмиры Тилепбергеновой на прошлом кинофестивале в Бангалоре стал обладателем приза «Лучший азиатский фильм».

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43124/

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