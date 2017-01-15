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Афиша: куда сходить в будни

15/01/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Сходите на премьеру спектакля театра «Место Д…», если только вы не страдаете никтофобией (боязнью темноты), или на концерт Романа Володина из Алматы, если только вы не поклонник тяжелого рока.

 

В прокат выходит кыргызско-японская драма «Радуга после дождя». Любителям других киножанров тоже есть что посмотреть.

 

Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43176/

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