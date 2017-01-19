RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Пиротехника: пока гром не грянул
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 20 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 14:14
НОВОСТИ ДНЯ:
Культура
A [-] размер текста [+] A
Фестивали дружбы прошли в Баткенской области
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Фестивали дружбы прошли в Баткенской области

19/01/17 15:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В шести приграничных айыл окмоту Баткенской области Кыргызстана прошли фестивали дружбы с участием молодежи из Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в ОО Youth of Osh.

 

 

«Фестиваль «Караван-шоу» - это праздник дружбы, единства, сотрудничества, доверия и взаимопонимания между общинами. Таланты из города Оша, Баткенской области и Таджикистана выступили с творческими номерами. Выступления были на кыргызском, таджикском и узбекском языках», - сообщили в организации.

 

В фестивалях приняли участие более 600 молодых людей.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43530/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ