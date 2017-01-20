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Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

20/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg»

Сегодня пятница, значит, пора подумать, чем заняться на выходных. ИА «24.kg» представляет анонс афиши на уикенд.

 

В Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе отправляется в путешествие экспресс «Бишкек – Фрунзе - Пишпек», успейте приобрести билет.

 

В Ботаническом саду научат различать птиц по пению, в Кыргызско-Японском центре человеческого развития расскажут о какидзоме, в Ololohaus покажут фильм «Кофе и сигареты», в АУЦА вы узнаете, кто такие вайнеры.

 

Для любителей активного вида отдыха - игра Encounter или поход от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.

 

И это не все. Об остальных мероприятиях читайте в полной версии «Афиши».

 

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43609/

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