Два фильма из Кыргызстана покажут на международном кинофестивале азиатского кино во Франции

Два фильма из Кыргызстана представят на международном кинофестивале азиатского кино во французском городе Везуле, который пройдет 7-14 февраля. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Кыргызстана.

«Спасибо, доктор!» Адилета Каржоева покажут в конкурсе документального кино, а «Небесное кочевье» («Сутак») Мирлана Абдыкалыкова - в программе «Лица кино современной Азии». Всего на кинофоруме покажут 90 фильмов со всей Азии. В рамках фестиваля будет работать несколько команд жюри.