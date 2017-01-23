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Два фильма из Кыргызстана покажут на международном кинофестивале азиатского кино во Франции

23/01/17 18:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Два фильма из Кыргызстана представят на международном кинофестивале азиатского кино во французском городе Везуле, который пройдет 7-14 февраля. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Кыргызстана.

 

«Спасибо, доктор!» Адилета Каржоева покажут в конкурсе документального кино, а «Небесное кочевье» («Сутак») Мирлана Абдыкалыкова - в программе «Лица кино современной Азии». Всего на кинофоруме покажут 90 фильмов со всей Азии. В рамках фестиваля будет работать несколько команд жюри.

 

  • Это старейший и единственный в Европе фестиваль, где представлены фильмы со всего Азиатского континента.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43710/

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