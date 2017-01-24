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Миниатюры с рисовое зернышко в честь года Петуха сделал китайский художник
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Миниатюры с рисовое зернышко в честь года Петуха сделал китайский художник

24/01/17 19:31, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Художник из китайской провинции Чжэцзян создал микроминиатюры размером с рисовое зернышко в честь года Петуха. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

 

По ее данным, Ли Цицы создал две микроминиатюры с изображением главного героя года. Художник нарисовал петуха на поддельной слоновой кости размером с рисовое зернышко (6 х 3 миллиметра).

 

 

Как пишет издание, Ли Цицы ежегодно к Новому году создает микроминиатюры по китайскому гороскопу.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43782/

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