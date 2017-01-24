Шокирующий розыгрыш устроили перед премьерой фильма ужасов «Звонки» в США

Посетители нью-йоркского магазина электроники стали жертвами шокирующего розыгрыша, организованного в преддверии премьеры фильма ужасов «Звонки». Ролик размещен на аккаунте компании Paramount Pictures в Youtube.

Посетителей приглашали к стенду с телевизорами, после чего из одного из них вылезала девушка, загримированная под героиню фильма ужасов Самару Морган. При виде реального воплощения героини посетители магазина кричали и убегали.

Мировая премьера фильма ужасов «Звонки» - продолжения фильма «Звонок» 2002 года - запланирована на 1 февраля.