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Шокирующий розыгрыш устроили перед премьерой фильма ужасов «Звонки» в США

24/01/17 18:41, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Посетители нью-йоркского магазина электроники стали жертвами шокирующего розыгрыша, организованного в преддверии премьеры фильма ужасов «Звонки». Ролик размещен на аккаунте компании Paramount Pictures в Youtube.

 

Посетителей приглашали к стенду с телевизорами, после чего из одного из них вылезала девушка, загримированная под героиню фильма ужасов Самару Морган. При виде реального воплощения героини посетители магазина кричали и убегали.

 

 

 

Мировая премьера фильма ужасов «Звонки» - продолжения фильма «Звонок» 2002 года - запланирована на 1 февраля.

URL: http://www.24.kg/kultura/43787/

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