Начался прием заявок на участие в национальной кинопремии «Ак илбирс»

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В Кыргызстане начали принимать заявки на участие в конкурсе на национальную кинопремию «Ак илбирс». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.
Претендовать на премию могут любые фильмы любого жанра, произведенные в 2016 году в стране. Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, а также режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.
URL: http://www.24.kg/kultura/43805/