RSS
facebookfacebookgoogale+
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 25 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 14:50
НОВОСТИ ДНЯ:
Культура
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Начался прием заявок на участие в национальной кинопремии «Ак илбирс»

25/01/17 09:37, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане начали принимать заявки на участие в конкурсе на национальную кинопремию «Ак илбирс». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

 

  • «Ак илбирс» вручается в целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа.

Претендовать на премию могут любые фильмы любого жанра, произведенные в 2016 году в стране. Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, а также режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.

URL: http://www.24.kg/kultura/43805/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ