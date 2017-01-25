Ая из группы «Город 312» снялась в клипе на песню из фильма «Викинг»

Светлана Назаренко (Ая) снялась в клипе на песню «Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь» блокбастера «Викинг». Об этом сообщили российские СМИ.

Песню, как и всю музыку для фильма «Викинг», написал Игорь Матвиенко, слова – солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук, а исполнила ее Ая из «Города 312».

«В 2016-м я сольно участвовала в работе над музыкальным сопровождением самой громкой премьеры года - блокбастера «Викинг». Его продюсерами, как и «Дневного дозора», были Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Работа в студии была невероятно интересной и увлекательной. Обычно, придя в студию, зная мелодию и текст, несложно встать у микрофона, записать несколько вокальных дублей - и свободен, а здесь было все в новинку. Иногда, например, я слышала от Игоря Матвиенко: «Доверься и иди за гармонией! Лети за ней!» Перед этим мне могли поставить видео-отрывок, на который должна быть положена записываемая в данный момент музыка… И ты ловишь это настроение, соединяешь его с устными наставлениями из аппаратной и… «полетели», - рассказывает Ая.

«Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь…» - центральная фраза, ставшая нитью фильма, проходящей через всю песню. Съемки клипа на песню состоялись в январе. Режиссером видео стал Илья Лебедев, оператором – Юрий Кокошкин.

По словам самой исполнительницы, в 2006 году клип на песню группы «Город 312» «Останусь» вышел практически одновременно с фильмом «Дневной дозор».

«С тех пор история и успех нашего коллектива во многом и неразрывно связаны с кино», - рассказала Ая.