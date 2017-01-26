RSS
facebookfacebookgoogale+
2016-й високосный. О тех, кто ушел навсегда…
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 22:25
НОВОСТИ ДНЯ:
Культура
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Кыргызский фильм «Завещание отца» покажут на кинофестивале в Индии

26/01/17 19:15, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Фильм «Атанын керээзи» («Завещание отца») будет показан на международном кинофестивале в Бангалоре (Индия), который пройдет 2-9 февраля. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

 

По их данным, ежегодный кинофестиваль проходит при поддержке правительства штата Карнатака. В 2017-м покажут более 180 фильмов из 50 стран.

 

Картину Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу «Завещание отца» в Индии представит молодой актер, исполнитель главной роли Иман Мукул.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43962/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ