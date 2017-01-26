Кыргызский фильм «Завещание отца» покажут на кинофестивале в Индии

Фильм «Атанын керээзи» («Завещание отца») будет показан на международном кинофестивале в Бангалоре (Индия), который пройдет 2-9 февраля. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

По их данным, ежегодный кинофестиваль проходит при поддержке правительства штата Карнатака. В 2017-м покажут более 180 фильмов из 50 стран.

Картину Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу «Завещание отца» в Индии представит молодой актер, исполнитель главной роли Иман Мукул.