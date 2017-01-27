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Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

27/01/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Выходные в Бишкеке богаты на культурные мероприятия. ИА «24.kg» подготовило обзор самых интересных из них. 

 

Бумажная дискотека с диджеем и световое шоу ждут ваших детей в Concert Hall «Тунгуч».

 

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова пройдет концерт-реквием памяти артистов ансамбля имени А.Александрова. В концерте, программа которого составлена на основе репертуара ансамбля, примут участие известные бишкекские исполнители и коллективы.

 

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут оперу «Юнона и Авось» о судьбе русского графа-камергера Николая Резанова, отправившегося в 1806 году к берегам Калифорнии.

 

Дмитрий Ловинский пишет и играет очень самобытную музыку, яркий представитель казахского психоделического авангарда. Выступление гостя из Алматы будет в арт-клубе «Чемодан Зусмановича».

 

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе представит инсталляцию «Мерцание времени». Экспозиция построена на внимании к деталям из прошлого, на драме света и пространства.

 

Больше о том, где и как можно интересно и с пользой для себя провести время, читайте в «Афише».

 

URL: http://www.24.kg/kultura/43998/

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