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Афиша: куда сходить в будни

29/01/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Как скрасить будни? Нам, как обычно, есть, что посоветовать.

 

Посетите тренинг по здоровому питанию или показ фильма «Ночь на Земле» (1991). Также вас ждет книжный четверг.

 

Не пропустите выступление выдающейся вокалистки из США Мишель Уокер, где кроме нее выступят пианист из Санкт-Петербурга Алексей Черемизов и группа Salt Peanuts, или сходите на ее мастер-класс.

 

 

URL: http://www.24.kg/kultura/44054/

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