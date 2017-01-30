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Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла стоматолог из Франции
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Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла стоматолог из Франции

30/01/17 18:54, Бишкек – ИА «24.kg»

Новая «Мисс Вселенная», 24-летняя студентка-медик из Лилля Ирис Миттенар обыграла 85 красивейших женщин мира на проходившем в столице Филиппин Маниле престижном конкурсе красоты. Об этом сообщило ВВС.

 

«Я потрясена. Я дотрагиваюсь до короны на голове со словами «Господи. Я в короне победителя. Не могу поверить», - поделилась новая «Мисс Вселенная» своими ощущениями.

 

 

Фото: REUTERS. Три финалистки

 

Ирис готовится стать стоматологом-хирургом. В новой же роли она намерена выступать за доступность детского образования и пропагандировать важность гигиены полости рта.

 

В финале конкурса шести оставшимся претенденткам задавали вопросы на острые темы. Ирис спросили, что она думает о глобальной ситуации с беженцами.

 

 

Фото: AFP. Ирис Миттенар

 

«Во Франции мы выступаем за большую глобализацию. Нам нужен приток новых людей. Возможно, когда-то это изменится, но сейчас наши границы открыты», - сказала девушка.

 

 

Фото: AP. Ирис Миттенар получила корону из рук победительницы 2015 года - филиппинки Пии Вуртцбах

 

Второе место заняла 25-летняя мисс Гаити Ракель Пелизье. На третьем - 23-летняя мисс Колумбия Андреа Товар.

URL: http://www.24.kg/kultura/44091/

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