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Трехмерный Винни-Пух отплясывает под «Макарену» и Gangnam Style

1/02/17 19:21, Бишкек – ИА «24.kg»

В «Твиттере» появился аккаунт @WinnieDancing, который выкладывает видео с трехмерным Винни-Пухом, танцующим под популярные песни.

 

«Макарена»

 

 

Psy - Gangnam Style 

 

 

Crazy Frog - Axel F

 

 

Pikotaro - Pen Pineapple Apple Pen

 

 

Гвен Стефани — Hollaback Girl

 

 

URL: http://www.24.kg/kultura/44218/

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