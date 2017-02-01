Трехмерный Винни-Пух отплясывает под «Макарену» и Gangnam Style

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В «Твиттере» появился аккаунт @WinnieDancing, который выкладывает видео с трехмерным Винни-Пухом, танцующим под популярные песни.
«Макарена»
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URL: http://www.24.kg/kultura/44218/