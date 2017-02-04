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Обновленный кинотеатр откроется в Токмаке

4/02/17 11:28, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Открытие обновленного кинотеатра «Космос» планируется на 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Токмака.

 

По ее данным, ремонт в единственном в городе кинотеатре не проводился с 1970 года. В 2016 году МСУ выделены средства из местного бюджета на приобретение оборудования и кресел для зрительного зала.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/44413/

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