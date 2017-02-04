Обновленный кинотеатр откроется в Токмаке

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Открытие обновленного кинотеатра «Космос» планируется на 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Токмака.
По ее данным, ремонт в единственном в городе кинотеатре не проводился с 1970 года. В 2016 году МСУ выделены средства из местного бюджета на приобретение оборудования и кресел для зрительного зала.
URL: http://www.24.kg/kultura/44413/