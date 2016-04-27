Живи и радуйся

С героями своего очерка я познакомилась на отдыхе. Они понравились мне сразу, и десять дней, проведенные вместе, только закрепили мою симпатию к ним. Знаете, бывает так, когда с первого взгляда видно: хорошие люди.

За плечами у обоих супругов, Анары Кыргызбаевны Сатаровой и Садырбека Жакыповича Жакыпова, длинный жизненный путь – семейный и профессиональный, в 2019 году они будут отмечать 50-летие супружеской жизни, но на их лицах я не увидела усталости или равнодушия к происходящему, напротив, оба оказались очень веселыми людьми с прекрасным чувством юмора.

У доски

Своего будущего мужа Анара впервые увидела в студенческой аудитории. Они сидели с подругой в пустом классе и занимались, когда в помещение вошла шумная группа студентов-математиков, которые готовились к экзамену. К доске вышел худой красивый парень в очках, который стал что-то объяснять своим однокурсникам. Говорил он спокойно, убедительно, словно преподаватель, и это сразу ей понравилось. Молодая студентка филфака Ошского государственного пединститута тогда еще и представить не могла, что этот парень станет ее супругом и что ему придется не один год стоять у доски в качестве педагога.

Судьба свела их молодыми: ему всего 20, ей 21 год. Когда молодой человек чуть позже сам познакомился с ней через своего друга, оказалось, что девушка его уже видела и оценила. Оба помнят свой первый диалог:

- Из какого ты района? – спросил Садырбек.

- Из Ленинского, - ответила Анара.

- Ты умеешь водить трактор?

- Нет.

«С тех пор мы не разлучались», - произносят они вместе и смеются.

Может быть, кому-то покажется странным, что парень в первый же день знакомства спрашивает девушку о тракторе. Только не им, ведь Садырбек родился и вырос в краю хлопкоробов – в селе Октябрьском Узгенского района в крестьянской семье. А когда после института его по распределению послали в родной район преподавать математику в школу имени Макаренко, молодая жена перевелась на заочное отделение и поехала за ним, словно ниточка за иголочкой.

Испытание

Вскоре Садырбека призвали в армию. Служить ему пришлось далеко: сначала в подмосковной Балашихе, потом в Ташкенте. В это время умирает их первенец. Но разлука и первая потеря не сломили молодых супругов, а только укрепили чувство. Вскоре в семье родилось подряд три сына: Жаныбек, Кадырбек и Авазбек. Когда они немного подросли, всем на радость появилась дочка Каныкей.

Анара с благодарностью вспоминает свою свекровь, которая жила с ними, с младенческого возраста вырастила всех детей, позволяя молодой матери полноценно работать. А работа в жизни супругов занимала очень важное место.

Сверхзадача

Много лет Анара Сатарова проработала в Государственном областном архиве в городе Оше. На первый взгляд может показаться, что работа в этом учреждении довольна простая: перекладывай себе бумажки из папки в папку да веди учет. На самом деле специальность эта требует от человека повышенного внимания к мелочам, архивист должен сразу видеть отсутствие в том или ином документе какой-то важной детали деловой переписки - подписи, числа, печати… Сотрудник архива должен быть предельно аккуратным, дотошным, внутренне организованным человеком. А если учесть, что наша героиня 15 лет заведовала секретным отделом, то можете себе представить ее качества.

Спрашиваю Садырбека байке, не мешал ли ему в семейной жизни педантизм супруги, ее гиперответственность.

- Это хорошо, что жена любит чистоту и порядок.

- А вы?

- И я уже научился этому, - смеется он и с гордостью добавляет, что белую сорочку жена никогда не позволяла ему надевать дважды.

«А свекровь не ворчала на вас за то, что вы, заставляя соблюдать порядок, обижаете ее сыночка?» - спрашиваю Анару эдже.

- Нет, она всегда была на моей стороне.

Супруги вспоминают, что Анара, которой по долгу службы не раз приходилось ездить в командировки по районам, стремилась как можно скорее вернуться домой. Для этого ставила себе сверхзадачу все сделать в кратчайшие сроки и работала по ночам.

Традиции Макаренко

Успешно складывалась карьера и у Садырбека. Начав работать математиком в школе имени Макаренко, он навсегда впитал лучшие педагогические традиции своего времени. И когда уже после армии, работая стажером в Ошском государственном педагогическом институте, он прочитал объявление о том, что требуется математик со знанием русского языка в филиал Фрунзенского автодорожного техникума, пошел туда, не раздумывая.

Вскоре его группа была признана лучшей среди 42 и заняла первое место по качеству образования. Студентов наградили поездкой в Ленинград, а ему в виде поощрения выдали ордер на двухкомнатную квартиру. Тогда в Оше, в условиях острого дефицита жилплощади, эта награда казалась людям чем-то фантастическим. Никто не верил, что получил он ее от Автотреста не по блату, а за самоотверженный труд.

Садырбеку всегда была близка живая работа с людьми. В послужном списке педагога есть важная, на наш взгляд, страница: он четыре года отработал в областном студенческом отряде инженером по технике безопасности. Должность эта требует суперответственности, известно, что именно этот человек своей головой отвечает за жизнь и здоровье студентов. И он отвечал.

А когда филиал техникума закрылся, перешел в Кыргызглавнефтьуправление экономистом по количеству и качеству нефтепродуктов, но это уже была совершенно другая работа.

Наследники

Детей моих собеседников я не видела, только слышала, как во все дни нашего отдыха они наперегонки звонили им и спрашивали: как здоровье? что покушали? прошли ли полезную для здоровья процедуру? как спалось? не прыгает ли давление?

После разговора со старшим сыном Жаныбеком, полковником Погранслужбы, супруги всегда дружно смеялись и потом признались почему. Оказалось, что, прощаясь, он постоянно говорил маме: «Поцелуй папу». И то же самое напоминал отцу: «Поцелуй маму». И знаете, всем, кто это слышал, пожелание очень нравилось.

Детьми супруги гордятся. И на то есть все основания: второй сын Кадырбек занимается бизнесом, работает исполнительным директором одного АО; третий, Авазбек, в свое время тоже служил в погранвойсках, ныне частный предприниматель; дочь Каныкей – финансист, сотрудник одного из крупных банков страны.

А еще в семье 10 внуков - настоящая услада сердца.

Ответом на вопрос, в каких традициях супруги воспитывали детей, чтобы те выросли не только успешными, но и добрыми, толерантными людьми, может служить история, рассказанная Анарой. Глядя на маленькую сестренку, один из братьев как-то спросил маму: «А кем она вырастет?» Мама не поняла вопроса, и тогда он уточнил: «Ну кем она будет - русской, узбечкой или кыргызкой?» Советским людям этот вопрос не кажется странным. Люди разных национальностей тогда жили рядом, и отличить их друг от друга ребенку порой было сложно. И сегодня, размышляя над тем, как преодолеть синдром межнациональной вражды, как укрепить мир в регионе, так и хочется сказать, что вряд ли надо изобретать велосипед, ведь новое – это хорошо забытое старое.

Принципы

На мой вопрос, какие качества они ценят в мужчинах и женщинах, супруги ответили практически одинаково: порядочность и честность. И даже не стали делать поправки на половую принадлежность, для них это важно в любом человеке.

Анара рассказала, как непросто им порой приходилось бороться с искушениями, которые так часто встречаются на Востоке. «Зная, что мой муж преподаватель, приходили прямо домой, предлагали выбрать дефицитные вещи, товары, но я отказывалась», - говорит она. И Садырбеку, ежегодно принимавшему экзамены в техникум, не раз предлагали взятку за поступление своего ребенка. Зная, что педагог взяток не берет, делали это порой так хитро, что не сразу и разберешь. Однажды Анаре прямо домой принесли целого барана и сказали, мол, Садырбек его купил и попросил передать, начинайте готовить. Она и начала. Поставила варить шорпо. А когда пришел с работы Садырбек, выяснилось, что он даже и не думал ничего посылать. Возмущенный педагог велел немедленно отнести мясо тому, кто принес, и вареное тоже отдать! Так и сделали. Понятно, что ситуация не раз обсуждалась в семье, и дети получили наглядный урок человеческой порядочности и профессионального достоинства.

Урок они усвоили хорошо. Поэтому когда однажды сын сдал экзамен на четверку и педагог предложил ему прийти еще раз, чтобы получить оценку выше, тот ответил: «Не буду пересдавать, я знаю предмет только на 4».

Я люблю тебя, жизнь!

Не раз мне приходилось наблюдать, как меняются люди с возрастом. К сожалению, не всегда в лучшую сторону: очень многие становятся ворчливыми, нетерпимыми к молодежи, к ее озорству и дерзким порывам, осуждают все необычное, не признают новых лидеров. Это не относится к нашим героям. Они просто светятся любовью друг к другу и к жизни. Все время подшучивают, иронизируют, не ворчат и очень трогательно заботятся друг о друге. Глядя на них, понимаешь: так уверенно и достойно ощущать себя могут лишь те, кто честно выполнял и продолжает выполнять свое человеческое предназначение, кто славно потрудился на благо родины, много отдал обществу и не корит себя ежедневно за бесцельно прожитые годы. Так живут те, кто вырастил хороших детей, дождался внуков, увидел результаты своих усилий. С высоты прожитых лет мои герои Анара и Садырбек спокойно смотрят на пройденный путь как на хорошо выполненную работу.

- О чем вы мечтаете и что бы вы изменили в своей жизни? – спрашиваю я.

- Ничего. Мы жили и живем так, как мечтали когда-то, не завидуя никому, по принципу: живи и радуйся, - ответили они почти одинаково.

Но потом Садырбек немного подумал, обаятельно улыбнулся и добавил: «Знаете, я никогда не был в Нарыне, но скоро поеду туда».

Ну, слава Богу, подумала я, есть к чему стремиться. Жизнь продолжается.