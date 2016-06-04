Вячеслав Андреев: В любой стране мира я навсегда останусь кыргызом

Иногда они возвращаются… В первые годы после распада Союза из Кыргызстана выехали сотни тысяч граждан. Среди них было много профессионалов разных сфер, равных которым в стране не осталось. Заслуженный тренер КР, экс-наставник мужской и женской сборной по баскетболу Вячеслав Андреев долго держался на плаву. Но однажды понял: родине не нужен. И уехал на ПМЖ в Калининград. С тех пор прошло два года. Недавно он приехал в гости и рассказал ИА «24.kg» о жизни на новом месте.

Жажда труда

«Мне 60 лет, и с годами чувство ностальгии обостряется, - говорит Вячеслав Иванович. - Сошел с трапа самолета, увидел горы, и сердце бешено заколотилось в груди. Столько воспоминаний! Хотя, казалось бы, отсутствовал не так уж и долго…

Гражданство в России получить трудно. Есть, конечно, регионы, где это просто. Но я поехал в самую европейскую часть, где уже несколько лет жила моя семья. Получил паспорт за восемь месяцев и стал оформлять документы на пенсию. Тот стаж, что наработал в независимом Кыргызстане, при начислении пенсии не учли, только за советское время. Возникли проблемы с некоторыми печатями и справками. Плюнул на все и согласился на минимальную пенсию – 8,8 тысячи рублей. Этот вопрос меня не особо волнует. Ведь я трудоспособен и в профессиональном плане еще не сказал последнего слова. Хочу, могу и буду работать».

Есть идея

«Когда приехал в Калининград и начал искать работу, слышал разговоры: «Ему скоро 60 лет, зачем он нужен?» Едва приступил - все поняли, что я собой представляю. Тренировал полупрофессиональный клуб – участник областного чемпионата. Научил ребят разнообразным тактическим приемам, и те стали играть с заметным энтузиазмом.

По ходу турнира в другие команды подтянулись тренеры из Казахстана и Литвы. Мы начали менять облик тамошнего баскетбола. Даже судьи признались: игры стали интереснее. Когда я пришел, в турнирной таблице мы занимали четвертое место. По итогам сезона выиграли «серебро».

Меня приняли в местную баскетбольную федерацию и в составе областной делегации отправили в Москву на выборы президента федерации данного вида спорта РФ. Познакомился с делегатами со всей огромной страны. Ощущения, будто вернулся в Советский Союз!

Честно говоря, уровень баскетбола в Калининградской области не очень. Чтобы повысить его, предложил федерации организовать открытый чемпионат Калининграда, где участвовали бы команды из соседних стран – Польши, Литвы и Беларуси. Поначалу идеей заинтересовались. Однако реализовать ее из-за финансовых трудностей не получилось.

В России сейчас тяжело. Средств на баскетбол выделяется меньше, чем раньше. Со временем, думаю, наладится».

Берег балтийский

«Калининград – город небольшой, но очень красивый, с множеством старинных немецких зданий. Живу в центре, у реки. Частенько беру удочку и иду рыбачить. Чуть поодаль строят стадион, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Попробую смотреть их с крыши своего дома. А дороги какие шикарные! Можно заснуть за рулем», – смеется Вячеслав Андреев.

«Не пропустил ни одного матча Мировой лиги волейбола. Ходил на выступление команды КВН из Кыргызстана. Билеты дорогие, но для земляков не жалко.

Граница открыта. Живешь в области три года, и тебе дают специальную карточку, позволяющую ехать вглубь соседних стран на 150 километров. Когда мои друзья хотят посмотреть матчи элитной европейской баскетбольной лиги с участием клубов «Жальгирис» и «Летувос Ритас» (Литва), без проблем добираются туда на машине. Хотя можно смотреть и по ТВ. В России спорт отлично освещается: показывают соревнования по всем видам, охватывая и взрослых, и молодежь.

А вот климат не нравится. Погода негативно влияет на здоровье. В этом плане мне в КР гораздо комфортнее, чем в России.

В Калининграде я уже, наверное, запарил всех своим Кыргызстаном. О родине рассказываю только самое лучшее. Например, как здорово у нас на Иссык-Куле. Вся жизнь здесь прошла! И теперь, когда вновь гуляю по улицам Бишкека, чувствую: это мое. На балтийском побережье таких ощущений нет. Хотя и там успел насажать цветов и деревьев – любимое занятие.

В России встречаю многих земляков – одноклубников и воспитанников. Всем говорю: я кыргыз и им останусь.

С годами человек начинает больше думать о последствиях, чем о цели. Раньше не жалел ни себя, ни людей. Шел и пробивал стену лбом. А теперь останавливаюсь и обхожу ее. Не увидев перспектив в калининградском клубе, решил попробовать себя в другом месте. Трудно сказать, пожалел ли об отъезде из КР. 50 на 50. Надо было или раньше уезжать, или жить здесь до конца».

Ни дня без спорта

«За спортивной жизнью КР слежу неотрывно. Последние новости узнаю от коллег и друзей по телефону и Интернету, читаю онлайн-ресурсы. Например, в 2015-м радовался, что в стране футбольный бум. Жив баскетбольный турнир «Нооруз», у истоков которого стояли мы с соратниками. Живя в КР, я болел за команды из России. Теперь наоборот!

Узнал, что недавно в Бишкеке появился новый баскетбольный зал. Приехав, сразу сходил туда. По зарубежным меркам он неплох, а для Кыргызстана и вовсе великолепен. Судя по расписанию занятий, в баскетбол там играют целый день. Надеюсь, этот вид спорта в КР теперь будет развиваться семимильными шагами. Лишь бы не получилось, как с некоторыми другими объектами, где поначалу проходили турниры, а потом стали устраивать выставки и другие коммерческие мероприятия.

Посетил несколько матчей чемпионата страны, понаблюдал за своими воспитанниками. В строю немало ребят, которых тренировал с самого нуля. Из тех, кто постарше, один из самых многообещающих - Роберт Пан. Последний мой набор (мальчишек и девчонок 1999 года рождения) ныне тренируют классные специалисты - Шакир Куранбаев и Ирина Широбокова.

Приехал в КР отдохнуть, съездить на Иссык-Куль и повидать добрых друзей. Они встретили меня с большой теплотой. Многим пообещал провести мастер-класс в школе. Но с президентом здешней баскетбольной федерации мы, увы, так и не встретились.

Не исключал вариант, что найду здесь работу. Хочется передать свои знания местной молодежи. Но понял: плохие времена, нужны не профессионалы, а лакеи. Обратился в федерацию, предложил помочь с подготовкой молодых игроков. Услугами специалиста с 35-летним стажем там не заинтересовались. Пишут новую историю кыргызского баскетбола, и мне в ней не место. Хотя история эта знает немало славных моментов даже после развала СССР.

Зато проявили интерес клубы высшей лиги Казахстана и Египта. Находясь в Бишкеке, провел переговоры с их агентами и выбрал вариант с соседней республикой. Когда-то я уже работал в РК, сохранил хорошие отношения с тамошними командами и игроками. Приятно, что они меня не забыли. Буду и дальше делиться опытом с баскетболистами вдали от родины», - заключил Вячеслав Андреев.