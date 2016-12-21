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Детдому в три раза повысили тариф на свет как несоциальному объекту

21/12/16 17:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Частному детскому дому «Мээрим булагы», который находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области, в три раза повысили тариф за электроэнергию как несоциальному объекту.

 

В учреждении рассказали, что с декабря этого года им подняли тариф с 0,7 сома за киловатт-час до 2,51.

 

«По предварительным подсчетам, наша задолженность за месяц составляет 47 тысяч сомов. По старому тарифу мы должны были заплатить 13,1 тысячи. Мы писали в район, область, Минсоцразвития, но проблема не решилась. Нас не финансирует ни государство, ни какие-либо другие организации. Мы находимся на самообеспечении», - сообщили в частном детдоме.

 

«Неужели за 18 лет, выпустив и воспитав 136 детей, мы не заслужили у государства статуса «социальный объект» и должны оплачивать электроэнергию в качестве «прочих потребителей»?» - задаются вопросом в «Мээрим булагы».

 

Они просят установить им льготный тариф на электроэнергию на 2017 год.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42086/

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