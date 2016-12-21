Подъезды к местам массовых гуляний в Москве закроют грузовиками

Московская полиция будет блокировать грузовиками подъезды к местам проведения массовых гуляний в российской столице в новогодние праздники. Об этом сообщил начальник Московского управления ГИБДД Виктор Коваленко, передает ВВС.

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«Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность», - сказал Виктор Коваленко.

Он добавил, что на подъездах к городу будет выборочный досмотр транспортных средств на наличие оружия и других запрещенных предметов.