В канадском зоопарке панда устроила разборки со снеговиком

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В зоопарке канадского города Торонто сотрудники решили слепить снеговика, чтобы развлечь панду по имени Да Мао.
Но, судя по всему, снежный подарок ей не понравился: Да Мао различными способами попыталась избавиться от непрошенного гостя. Что из этого вышло, сморите на видео, снятом сотрудниками зоопарка.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42101/