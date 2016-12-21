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В Казахстане во время учений разбился самолет Су-27

21/12/16 20:08, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Боевой самолет Су-27 Министерства обороны Казахстана разбился во время ночных учений. Об этом сообщила «Казахстанская правда».

 

«Сегодня, 21 декабря, во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Летчик майор А.Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался. В настоящее время состояние летчика удовлетворительное», – указывается в комментарии министерства.

 

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана комиссия, назначенная министром обороны Казахстана.

 

При этом в пресс-службе МО РК отметили, что майор Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42104/

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