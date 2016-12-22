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В Кыргызстане вместо нуждающихся государство помогало богатым селам

22/12/16 10:37, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В список приграничных сел, которым помогает государство, попали благополучные населенные пункты. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

 

По его словам, кабмин немного поторопился, когда принимал госпрограмму по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию приграничных территорий с особым статусом. В нее не попали села, где тяжелое экономическое положение.

 

«Надо разработать критерии по включению сел в список приграничных. На территориях близ границ еще 52 села есть. Нужно хорошо посмотреть, каким именно мы можем придать статус приграничных. Надо программу пересмотреть и включить в нее новые села, но только те, где действительно тяжелое положение. Также в программе надо прописать конкретные мероприятия, сроки, бюджет и ответственных», - заявил Сооронбай Жээнбеков.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42118/

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