Жалобу по поводу депутатских значков рассматривать некому: ЦИК не явился на заседание

Представители Центризбиркома не явились сегодня на заседание независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия(бездействие) закупающих организаций. Напомним, сегодня комиссия должна была рассмотреть вопрос о тендере на значки депутатов местных кенешей.

Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Подстречный – 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО «Медальер». Удостоверения для депутатов изготовит «Алтын-Тамга» за 1 миллион 305 тысяч сомов.

По мнению закупающей организации, остальные заявки отклонили якобы из-за несоответствия техническим требованиям.

Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что участник тендера Виталий Подстречный вводит общественность в заблуждение. По словам члена ЦИК, последний предложил изготовить значки за 675 тысяч сомов, а удостоверения – за 585 тысяч сомов. Однако нагрудный знак не соответствует установленным требованиям.