В Китае построили 34-метрового снеговика

На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбине, соорудили снеговика высотой 34 метра . Об этом сообщило агентство UPI.

На видео с мероприятия, опубликованном на сервисе Newsflare, также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.