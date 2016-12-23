Битва за депутатские значки. Тендерная документация вызвала споры

Технические требования тендера на изготовление значков для депутатов местных кенешей вызвали споры на заседании независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций.

Оппоненты дискутировали относительно размеров флага и древка на нагрудном знаке, а после замеров продукции компании-победительницы «Медальер» оказалось, что ее значки также не соответствуют требованиям конкурса.

Выяснилось, что «полюбившаяся» Центризбиркому компания поняла условия по-своему, а другой участник тендера - компании Виталия Подстречного - по-своему.

«Получилось разное трактование технической спецификации. Мы готовы привести в соответствие с требованиями размеры нагрудного знака, и при этом цена не изменится», - добавила адвокат Виталия Подстречного.

Напомним, заявки на тендер поступили от 12 участников. Наименьшую цену за значки предложил Виталий Подстречный – 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО «Медальер».

Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что продукция Виталия Подстречного не соответствует установленным требованиям и выполнена из дешевой китайской латуни.