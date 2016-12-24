Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам

В Кыргызстане одно из массовых увлечений последних лет – горнолыжный спорт. Благо, республика славится горами, и тратиться на дорогие Альпы ради модного увлечения нам не надо. Однако чтобы потусить в горах, придется раскошелиться хотя бы на экипировку. О том, как ее правильно выбрать, читайте наши советы.

Оно вам надо?

Совет первый и самый главный: хорошенько подумайте, прежде чем связаться с зимним спортом. Стоит ли вставать на скользкий путь лыж и сноубордов, решать вам. Но знайте, что удовольствие это не только опасное, но и дорогое. Очень дорогое.

Если все же хочется быть в теме, а уверенности в своих силах нет, поберегите финансы. Для начала лучше брать снаряжение напрокат. Это 500-700 сомов за сутки. Зато после пары поездок сможете понять, экстремал вы или просто любите подышать свежим горным воздухом.

Лыжи или борд?

На чем лучше кататься, вам никто не скажет. Лыжники и сноубордисты общего языка никогда не найдут. Каждый считает, что его вид лучше. Поэтому можно попробовать и то, и другое. Есть масса примеров, когда человек несколько лет катался на сноуборде, а потом встал на лыжи и понял, что это его. Случается и обратное.

Существует мнение, что на лыжах и учиться, и кататься легче. Чаще всего именно их советуют женщинам. Отдавать предпочтение лыжам можно и в случае, если вы умеете кататься на роликовых коньках. А вот любители скейта могут смело отдавать предпочтение доске. Пара спусков - и сноуборд вам покорится.

Еще один важный нюанс. Учиться кататься нужно только под руководством опытного инструктора. И здесь важная вещь: найти инструтора-лыжника легче, чем сноубордиста.

Если речь о ребенке, то выбор очевиден: лыжи. Как минимум до того времени, когда чаду не исполнится хотя бы лет 6-7. Интернет пестрит картинками, как на досках рассекают ляльки 1,5-2 лет. Но лучше не рисковать, потому что можно получить проблемы с позвоночником.

Когда ребенок вырастет, можно попробовать и сноуборд. А там он сам решит, что ему больше нравится. На лыжи можно ставить и в два года, но лучше подождать лет до четырех.

Правильные лыжи

Стоит отметить, что сейчас практически все катаются на так называемых карвинговых лыжах с узкой талией. В магазинах по большей части только такие и есть. При выборе стоит руководствоваться несколькими важными параметрами:

Начинаем выбирать экипировку для катания на лыжах с ботинок. Выбирать горнолыжную обувь надо очень тщательно, не жалея времени и сил на примерку. В каждой паре примеряемых ботинок желательно походить хотя бы 10 минут, чтобы понять, подходят ли они.

Стоит помнить, что самые дорогие ботинки не обязательно самые хорошие. Не существует «плохих» и «хороших» фирм, есть ботинки, более всего подходящие конкретному человеку.

После того как вы влезли в ботинки (в первый раз это не так просто), согните колени. Прислушайтесь к ощущениям и дайте ногам привыкнуть. Если вам комфортно, ботинки плотно и равномерно облегают ногу, нет мест, где давление слишком сильное, тогда все хорошо. В подходящих ботинках можно пошевелить пальцами, но нога не должна иметь излишнюю свободу.

Ботинки для новичков лучше брать мягкие. Не надейтесь с первой примерки найти «свою» пару. Многие современные модели ботинок предполагают термоформовку – специальную подгонку под анатомические особенности конкретного человека.

Для женщин и детей существуют специальные модели ботинок. Они учитывают их анатомические особенности и рассчитаны на разный уровень подготовки.

А теперь переходим к выбору лыж:

При их выборе постарайтесь максимально точно и объективно определить свой уровень катания и тип трасс, по которым вы катаетесь. В противном случае вы рискуете купить лыжи, которые вам абсолютно не подходят.

Если собираетесь кататься только по трассам, выбирайте лыжи на 5- 10 сантиметров короче вашего роста. Это правило оптимально работает при нормальном соотношении веса и роста катающегося.

Если вес лыжника сильно превышает норму, лучше выбирать модель мощнее, а не длиннее.

Крепления для лыж мало чем различаются. Поэтому новичку лучше на этом не заморачиваться. Главное – выбрать удобные ботинки, а уже затем подобрать крепления и установить их на лыжи.

Следующий этап – лыжные палки. Рекомендуется выбирать палки, у которых петли для рук надежно застегиваются на липучку. Не стоит брать палки с маленькими опорными кольцами (лапками). Они будут проваливаться в снег, потому что предназначены для специальных трасс.

Лыжные палки подбираются с учетом роста лыжника. Они должны быть на 50- 60 сантиметров меньше роста. Если покупаете палки для ребенка, они должны доходить ему максимум до подмышек.

Какой должна быть доска

Основное отличие сноуборда от лыж в том, что ты едешь боком. К тому же при падении лыжи отстегиваются, доска же остается на ногах.

Выбор экипировки для сноуборда начинается с доски, креплений и ботинок.

При подборе ботинок главный критерий – личные ощущения. Не слушайте ничьих советов. Наденьте ботинок, зашнуруйте, походите, попрыгайте. Надо, чтобы вам в нем было удобно: не должно нигде давить, натирать или пережимать ногу.

Нога и ступня должны хорошо фиксироваться в ботинке. Перенесите вес вперед, на переднюю часть. В таком положении пятка практически не должна отрываться от стельки. Конструкция ботинка для сноуборда такова, что когда вы стоите прямо, палец ноги может и должен немного упираться в носок ботинка.

Конечно, чем жестче ботинок, тем лучше контроль. Но новичкам и девушкам можно смело покупать мягкие ботинки. Они будут однозначно комфортнее.

Лучше, если ботинок будет состоять из внутреннего и внешнего сапожков. Такой вариант наиболее практичен и удобен.

Отличие женских ботинок от мужских не только в расцветках, но и в высоте. Это связано с тем, что икроножная мышца у женщин, как правило, длиннее, чем у мужчин.

Ботинки выбраны. Надевайте их и подбирайте доску и крепления. Крепления для доски выбираются исходя из размера ботинок. Именно поэтому специалисты советуют сначала покупать ботинки, а потом крепления. Ботинки должны легко помещаться в крепы.

Новичкам при выборе креплений, как и в случае с ботинками, лучше остановиться на мягких. В них проще учиться кататься. Лучше, если на креплениях будет регулятор размера ботинка и высокий задник.

Можно выбрать тип flow креплений для сноуборда. Они отличаются тем, что застегиваются как ремешком, так и подниманием и защелкиванием задней стенки. На них можно один раз выставить крепления спереди и дальше опускать заднюю стенку вниз, когда нужно снять доску. А делать это придется при каждой посадке на канатку.

При выборе доски в первую очередь нужно руководствоваться ее длиной. Она должна быть не ниже подбородка и не выше кончика носа.

Выбирая ширину доски, нужно учитывать размер ноги. Надо, чтобы ботинки не слишком выглядывали за доску, но и не были значительно меньше ее ширины. Идеальный вариант, если ботинки выглядывают с обоих краев доски на 1- 1,5 сантиметра .

Пожалуй, это все, что нужно знать новичкам при выборе снаряжения. Надеемся, что теперь вопрос о том, как выбрать лыжи или сноуборд, не вводит вас в ступор. Остается пожелать удачных спусков, поменьше падений и камней на трассах!