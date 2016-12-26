Суд по делу журналиста Дайырбека Орунбекова возобновится 13 января

Адвокаты ответчика ходатайствовали о досрочном прекращении уголовного дела в связи с амнистией. Решение по этому заявлению суд примет на следующем заседании 13 января.

Октябрьский районный суд также не вынес решение об избрании меры пресечения в отношении журналиста.

Отметим, Дайырбек Орунбеков должен выплатить два миллиона сомов в качестве возмещения ущерба по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и дать опровержение в СМИ.