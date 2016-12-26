RSS
facebookfacebookgoogale+
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
Дело MegaCom: как судят топ-менеджеров компании
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 21:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Суд по иску депутата Дастана Бекешева продолжится 5 января

26/12/16 17:14, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Процесс в отношении Мавляна Аскарбекова, на которого подал в суд депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, продолжится 5 января.

 

Адвокаты нардепа заявили, что готовы результаты экспертизы, согласно которым тексты Мавляна Аскарбекова в Facebook задевают честь и достоинство членов Общества слепых и глухих.

 

Вместе с тем Дастан Бекешев подчеркнул, что два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение гражданского активиста, принесли ему официальные извинения, и теперь в качестве ответчика идет только сам активист.

 

«Там не только мое исковое заявление, но и заявление Кыргызского общества слепых и глухих. Мавлян Аскарбеков оскорбил не только меня, но и руководство общества, обвинив в мошенничестве и прочих преступлениях. Пусть теперь докажет в суде, что мы являемся преступниками», - подчеркнул Дастан Бекешев.

 

Активист обещал в суде доказать, что это депутат оскорблял его.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42350/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ