Forbes: Кыргызстан – одна из самых впечатляющих и недооцененных стран мира

Американский журнал Forbes составил список самых дешевых стран для отдыха в 2017 году. Всего в рейтинге 21 страна.

Первое место занял Северный Вьетнам. Проживание в частном секторе в среднем обойдется в $10-15 за ночь, в спальном корпусе – $5, питание - $0,5–$2 за блюдо. Для сокращения транспортных расходов рекомендуется взять в аренду мотоцикл.

Кыргызстан занял второе место. По мнению журнала, республика является одной из самых впечатляющих и недооцененных стран мира. Столица Бишкек - невероятный центр для изучения Центральной Азии, остатков Шелкового пути – таких, как башня Бурана.

Для туристов с ограниченным бюджетом Кыргызстан является доступным. Проживание в частном секторе в городе можно найти всего за $15 за ночь, питание обойдется от $2. Пребывание в традиционной юрте с двухразовым питанием стоит $20 на человека.

В список также вошли Лиссабон (Португалия), Сеул (Южная Корея), Бухарест (Румыния), Кейп-Пойнт (Южная Африка), Крит (Греция), Палаван (Филиппины), Берли Хедс (Квинсленд, Австралия), Порту (Португалия).