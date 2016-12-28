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До 29 января обнародуют новый текст Конституции Кыргызстана

28/12/16 13:09, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

 

Принятые референдумом изменения в Конституцию направлены, в частности, на:

 

  • укрепление независимости и суверенитета КР;
  • укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;
  • совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и реформы правоохранительных органов.

 

Закон «О внесении изменений в Конституцию КР» вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017-го. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом закона. 

 

Не позднее 14 дней со дня вступления в силу данного закона (29 января) президент обнародует официальный текст Конституции с учетом изменений.

 

В новой Конституции президентом должны быть устранены противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42483/

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