Природный парк «Ала-Арча» назвали главной достопримечательностью Кыргызстана

Британский сервис скидочных купонов Vouchercloud составил карту мира с указанием самых популярных у иностранцев достопримечательностей.

В Кыргызстане главной достопримечательностью стал природный парк «Ала-Арча». Ущелье с уникальными ландшафтами, большим количеством водопадов и скал, разнообразной флорой и фауной, здоровым климатом обладает потенциальными ресурсами для отдыха и восстановления здоровья людей.

В Казахстане главной достопримечательностью назвали высокогорный каток «Медеу», который расположен на высоте 1691,2 метра над уровнем моря. Его открыли в 1972 году. Поверхность льда занимает 10,5 тысячи квадратных метров, что позволяет проводить соревнования по конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию.

Площадь Регистан в Самарканде стала главной достопримечательностью Узбекистана. Памятники средневековой архитектуры, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, появились на площади в XV-XVII веках. Регистан, прежде всего, известен знаменитым ансамблем из трех медресе — Тилля-Кари, Улугбека и Шердор.

В России главная достопримечательность – музей-памятник «Спас на крови» в Санкт-Петербурге. Храм построен по указанию Александра III в 1907 году на месте трагической гибели императора Александра II. Это единственный православный собор, мозаичное убранство которого составляет 7 тысяч 65 квадратных метров. Это одна из крупнейших мозаичных коллекций Европы.

Парк «Рудаки» признали основной достопримечательностью Таджикистана. Главная аллея сада ведет к Дворцу нации, сердцу этого места. Здесь расположен скульптурный ансамбль, возведенный в честь поэта Абуабдулло Рудаки, основоположника таджикско-персидской поэзии.

С достопримечательностями других стран можно ознакомиться на карте.