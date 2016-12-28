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ЦИК утвердил итоги выборов в городской кенеш Кара-Балты

28/12/16 18:17, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В кенеш города Кара-Балты Чуйской области прошли шесть из 11 политических партий, участвовавших в выборах. Центризбирком утвердил сегодня на заседании протоколы по итогам голосования.

 

Список партии «Жаны Шаар» не зарегистрировали. Итоги голосования по ней аннулированы по жалобе Жайылского РОВД, где говорится о фактах подкупа и давления на избирателей.

 

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Мандаты партии распределили по тем политическим организациям, которые преодолели семипроцентный барьер.

 

«Жаны Шаар» получила бы в Кара-Балтинском кенеше три мандата. Они переданы «Эл Аману», «Элдик народной» и «Ак-Шумкару».

 

Также Центризбирком утвердил итоги голосования в айыльных кенешах Сокулукского района Чуйской области и некоторых сельских кенешах Иссык-Кульской области.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42513/

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