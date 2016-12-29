Экс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободу

Бывшего руководителя аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева выпустили из тюрьмы по системе условно-досрочного освобождения. Об этом ИА «24.kg» сообщили его родственники.

Представление об УДО направил в Первомайский районный суд Бишкека Госкомитет национальной безопасности.

В мае Бишкекский городской суд оставил в силе приговор первой инстанции – три года тюрьмы с конфискацией имущества Данияру Нарымбаеву и полтора года также с конфискацией Хаджимурату Коркмазову. Последний вышел на волю еще в начале июня. Ранее Первомайский районный суд города Бишкека признал обоих виновными по статье 166 УК КР «Мошенничество».

Напомним, экс-депутата парламента Хаджимурата Коркмазова задержали 15 июня 2015 года с поличным при получении взятки в $99,6 тысячи от дочери осужденного бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева – Назгуль. Якобы эти деньги предназначались главе президентского аппарата Данияру Нарымбаеву. 22 июля 2015 года последнего задержали.

Изначально обоим фигурантам дела инкриминировали злоупотребление служебными полномочиями и коррупцию.