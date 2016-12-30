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Дети из регионов Кыргызстана получили к Новому году подарки и зимнюю одежду

30/12/16 12:14, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Дети из малоимущих семей, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья из регионов Кыргызстана получили к Новому году подарки и зимнюю одежду. Благотворительную акцию организовали ОАО «Кыргызалтын» и местные районные администрации.

 

 

Школьникам из Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей вручили 1,5 тысячи подарков и 21 комплект с зимней курткой и обувью.

 

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области подарки получили более двухсот детей.

 

Остальные презенты уехали в Иссык-Кульскую область – в села Тонского и Джети-Огузского районов, в города Балыкчи и Каракол.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42626/

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