Читатели ИА «24.kg» выбрали самое яркое событие 2016 года

В конце декабря ИА «24.kg» предложило читателям выбрать самое яркое событие уходящего 2016 года. Теперь мы подводим итоги, выбрав из них пять самых упоминаемых посетителями сайта.

5. 25-летие независимости Кыргызстана

На пятом месте - празднование юбилея независимости. Суверенитет Киргизская ССР обрела 31 августа 1991 года. Но, как часто бывает в нашей стране, даже в юбилей не обошлось без скандалов. В частности, в поздравительной речи президент Кыргызстана раскритиковал бывших соратников по временному правительству.

Алмазбек Атамбаев напомнил: большинство граждан не знали, что вместе с Конституцией в 2010 году выбирают и президента страны. «Ни в одном избирательном бюллетене не было не то что фамилии кандидата в президенты - даже намека на выборы главы государства. И неправда, что она - Роза Отунбаева - тогда получила 98 процентов голосов… Такого даже в авторитарных странах не получают», - сказал он.

После выступления главы государства Роза Отунбаева демонстративно покинула площадь Ала-Тоо.

4. «Белизгейт»

Скандал начался с передачи главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовых документов из Белиза, свидетельствующих о заинтересованности трех депутатов Жогорку Кенеша в продаже компании MegaCom. Фигуранты дела определились быстро. Это депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова.

Но что-то пошло не так. Народные избранники заявили, что документы поддельные. Главу ГКНБ вызвали в Жогорку Кенеш, где в течение дня он отбивался от депутатов и пытался убедить их в том, что полученные из Белиза документы свидетельствуют о коррупции.

В начале декабря на итоговой пресс-конференции Алмазбек Атамбаев сделал неожиданное заявление: «Сегизбаев об этом прекрасно знает. Я же поручил не дело возбудить, а проверить документы. Если они фальшивые и если председатель принес ко мне такие документы, он ответит, конечно же, и креслом своим, и… Будет ему довольно плохо».

Это заставило многих призадуматься. Но, как ни крути, «Белизгейт» продолжится уже в 2017 году. Последнюю точку в деле пока не поставили ни ГКНБ, ни обвиненные комитетом депутаты парламента.

3. История с земельным участком президента Кыргызстана

Фигурантами еще одного скандала стали депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев, президент Алмазбек Атамбаев и мэр Бишкека Албек Ибраимов. Народный избранник обвинил жену градоначальника в незаконной продаже земли за 33 миллиона сомов главе государства. На этом участке сейчас возводится дом.

Генпрокуратура после озвученных депутатом обвинений произвела проверку, но не нашла им подтверждения. По данным надзорного ведомства, сделки с недвижимым имуществом в 2015 году совершили по всем требованиям законодательства.

Одновременно с этим мэр Бишкека подал в суд на Омурбека Текебаева. Градоначальник оценил свои честь и достоинство в миллион сомов. Так что и эта история продолжится в 2017 году.

2. Референдум по изменению Конституции

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, 11 декабря на избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию пришли 1 миллион 190 тысяч 855 человек. Это всего около 43 процентов от общего числа избирателей и самый низкий показатель за все годы независимости. А меняли Конституцию в Кыргызстане неоднократно.

За поправки в Основной закон проголосовали 948 тысяч 185 человек (79,6 процента участников референдума), против – 185 тысяч 140 (15,4 процента). Число противников также одно из самых высоких за все годы независимости.

Изменения Конституции касаются усиления полномочий премьер-министра, ставят национальное законодательство выше международных договоров, запрещают браки среди представителей сексуальных меньшинств, позволяют лишать гражданства за такие преступления, как терроризм.

1. II Всемирные игры кочевников

Возглавило пятерку действительно самое яркое для страны событие – II Всемирные игры кочевников. Они прошли в начале сентября на Иссык-Куле и приковали внимание миллионов зрителей не только в Кыргызстане, но и в других странах мира. К играм в Чолпон-Ате отстроили новый ипподром, а на завораживающее открытие истратили, по последним данным, $1,5 миллиона.

Одним из главных гостей игр стал известный американский актер Стивен Сигал. А в конце декабря Генеральная Ассамблея ООН признала вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог, укрепление социальной сплоченности, мира и развития.