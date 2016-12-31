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Президент Узбекистана поздравил народ Кыргызстана с Новым годом

31/12/16 12:48, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом.


В поздравительной телеграмме отмечено, что уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога, наполнением двустороннего сотрудничества конкретным практическим содержанием.


«Визиты правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана в города Андижан и Ош заложили прочный фундамент для укрепления отношений добрососедства и дружбы между нашими странами и народами. Убежден, что ваш недавний успешный визит в Самарканд, состоявшийся откровенный и открытый обмен мнениями по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества и путям решения накопившихся вопросов откроет новую страницу нашего сотрудничества», - говорится в сообщении.


«Реализация достигнутых с вами договоренностей по наращиванию взаимовыгодных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также продвижению взаимодействия между регионами выведут межгосударственные отношения на качественно новый уровень партнерства, отвечающего жизненным интересам Узбекистана и Кыргызстана», - отмечено в послании.


«Шавкат Мирзиеев выразил уверенность в том, что 2017 год принесет новые успехи и достижения в тесном сотрудничестве двух стран, и пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому народу Кыргызстана - дальнейшего прогресса и процветания», - сообщает пресс-служба Атамбаева.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42687/

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