Владимир Путин: В 2016 году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал родным и близким Алмазбека Атамбаева доброго здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и процветания.