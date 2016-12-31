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Владимир Путин: В 2016 году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства

31/12/16 13:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

 

«В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», - говорится в поздравительной телеграмме.

 

Владимир Путин пожелал родным и близким Алмазбека Атамбаева доброго здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и процветания.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42688/

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