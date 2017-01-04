В Кыргызстане работает Информационно-консультативный центр по вопросам религии

В столице Кыргызстана работает первый в своем роде информационно-консультативный центр по различным вопросам религиозного характера. Он оказывает услуги гражданам республики бесплатно.

Как отмечается, предоставление информации по вопросам религии осуществляется по поступившим запросам на «телефон доверия» или при личной встрече с экспертами центра.

В Центре работают квалифицированные специалисты в области права, теологии и психологии. Два специалиста-оператора предоставят информацию гражданам страны, обратившимся по «телефону доверия», и при необходимости направят их на консультации к экспертам.

Сегодня в Кыргызстане зарегистрированы около трех тысяч религиозных организаций, среди которых около двух с половиной тысяч исламского и 380 христианского толка, а также 12 общин Бахаи, 1 иудаистская и 1 буддистская общины.

Однако, отмечают в центре, в данном многообразии есть и различные организации деструктивного характера. В связи с этим есть острая необходимость в систематической профилактической и информационно-разъяснительной работе по вопросам религии и предотвращению радикализации граждан.

Все желающие для получения информации и консультаций могут обратиться в центр, позвонив по короткому номеру 1592. Помощь можно получить при личной встрече с теологом, юристом и психологом, придя в центр с понедельника по субботу по адресу: Бишкек, бульвар Эркиндик, дом 2, здание Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР, 2 этаж, кабинет № 245.