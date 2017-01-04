Кыргызстанец и теракт в Стамбуле. Коротко

В новогоднюю ночь террорист-одиночка, одетый в костюм Санта Клауса, расстрелял посетителей клуба Reina в стамбульском районе Ортакюй. В теракте подозревают кыргызстанца.

ИА «24.kg» собрало всю информацию, которая известна об этом деле на сегодня.

Жертвами теракта стали 39 человек. Среди них 16 иностранцев. В том числе граждане Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии. Еще 69 человек получили ранения, некоторые в тяжелом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ).

На следующий день появилась информация, что в совершении теракта подозревают граждан Кыргызстана или Узбекистана. Затем правоохранительные органы Турции и вовсе заявили, что подозреваемый – гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

В МИД Кыргызстана заявили, что причастность кыргызстанцу к теракту в Стамбуле не подтверждается. Несмотря на это, правоохранительные органы КР проводят работу по данному вопросу.

Турецкие власти сообщили, что личность совершившего теракт в Стамбуле установили, но пока не назвали имени.

Полиция Турции задержала пятерых подозреваемых в организации теракта. Об этом сообщило AP. Задержания произошли в Измире. Остальные подробности спецоперации пока неизвестны.

Государственный комитет национальной безопасности допросил 28-летнего гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова и отпустил его домой. В ГКНБ пока не могут сказать, причастен ли он к теракту. Подробная информация будет известна по итогам проверки.

Посольство Кыргызстана в Турции призвало турецкие СМИ не распространять недостоверные сведения. Ведомство начало проверку по нарушению прав кыргызского гражданина Яхье Машрапова, фотография паспорта которого опубликована в Интернете.

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев сообщил, что кыргызстанец получил паспорт законным путем. Он заверил, что через систему ГРС не выдано ни одного фальшивого документа.

«На момент теракта, 1 января, Яхье Машрапов был в Кыргызстане. Да, незадолго до этого, 30 декабря, он прилетал в Турцию, но потом вернулся», - сообщил ИА «24. kg » Тайырбек Сарпашев.

Тайырбек Сарпашев. В интервью местным СМИ Яхье Машрапов заявил, что не имеет отношения к теракту и на момент его совершения находился в Кыргызстане.

Кроме того, в Интернете появилось видео предполагаемого террориста, напавшего на посетителей клуба в Турции.