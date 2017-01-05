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Сотрудники КНУ просят президента Кыргызстана взять под контроль ситуацию в вузе

5/01/17 13:41, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Молодые сотрудники Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына обратились к Алмазбеку Атамбаеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию в вузе. Об этом заявили на пресс-конференции Нургазы Майрыков, Уларбек Бакырдинов, Мирбек Шарапидинов и Самат Алдашев.

 

В обращении они перечислили 16 нарушений и недостатков в деятельности вуза. В частности, были нарушения закона:

 

  • при формировании Ученого совета;
  • при заселении студентов в общежития: есть факты заселения без разрешительных документов, долги некоторых жильцов достигли 170 тысяч сомов;
  • при аттестации преподавателей.

Кроме того, в обращении участники пресс-конференции отметили, что:

  • не решается вопрос с закрытым общежитием №4 при дефиците жилья для студентов;
  • в общежитии №7 не делают ремонт;
  • руководство вуза не принимает мер по обеспечению пожарной безопасности в общежитиях;
  • один из бывших проректоров, обвиненный в даче взятки сотруднику правоохранительных органов, проживает в служебной квартире вуза, но в кассу университета деньги за проживание не перечислил.

Участники пресс-конференции считают, что ректор КНУ Чинара Адамкулова не справилась с устранением коррупционных нарушений.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42749/

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