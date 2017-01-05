Депутат парламента Дастан Бекешев не добился компенсации морального ущерба

Октябрьский районный суд Бишкека частично удовлетворил иск депутата Жогорку Кенеша от СДПК Дастана Бекешева к гражданскому активисту Мавляну Аскарбекову.

В итоге ответчик - как сторона проигравшая - должен выплатить государству 700 сомов и в течение месяца не удалять скандальный пост и не редактировать его.

Нардеп заявлял ранее, что ему не нужны деньги, и он требует только официальных объяснений от активиста из-за якобы оскорбительного поста в Facebook. Мавлян Аскарбеков, наоборот, обещал в суде доказать, что это депутат оскорблял его.

По словам Дастана Бекешева, два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение Мавляна Аскарбекова из социальных сетей, уже принесли ему официальные извинения, и в качестве ответчика в суде остался только гражданский активист.

«Там не только мое исковое заявление, но и заявление Кыргызского общества слепых и глухих. Мавлян Аскарбеков оскорбил не только меня, но и руководство общества, обвинив в мошенничестве и прочих преступлениях. Пусть теперь докажет в суде, что мы таковыми являемся», - подчеркнул Дастан Бекешев.

Суд обязал Мавляна Аскарбекова разместить под скандальным постом официальные извинения, не редактировать их и не удалять саму публикацию в течение месяца.