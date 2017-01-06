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МИД КР: Среди пострадавших в теракте в Измире граждан Кыргызстана нет

6/01/17 09:23, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«По предварительным данным, граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших при теракте в городе Измире нет», - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

 

Напомним, 5 января на западе Турции в городе Измире рядом со зданием суда прогремел взрыв. Сообщалось, что двое террористов были ликвидированы на месте.

 

 

В ходе теракта в Измире погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции.

 

По словам губернатора Измира Эрола Айылдыза, террористы взорвали заминированный автомобиль. Отмечено, что в районе теракта обнаружено еще одно заминированное транспортное средство, которое уже взорвали представители правопорядка.

 

При уничтоженных террористах найдены два автомата Калашникова, гранатомет РПГ-7, 8 ручных гранат, 8 зажигательных смесей.

 

Фото из Интернета.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42755/

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