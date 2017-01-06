Погода на 7-8 января: в Кыргызстане возможен слабый снег

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По всей территории Кыргызстана 7 января возможен слабый снег, 8 января в Ошской области местами снег, в других регионах без осадков. Об этом сообщило Агентство по гидрометеорологии.
В Бишкеке без осадков. Температура воздуха в субботу ночью -8 градусов, а днем до -3. В воскресенье днем будет теплее – около 0, ночью -6. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2-
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью -6…-1, днем до +4 градусов. Местами туман.
В Нарынской области в субботу-воскресенье ожидается до -19 градусов ночью и -15…-10 днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем +2, в Таласской ночью до -9, а днем до +1 градуса.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42765/